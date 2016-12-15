Мужчина погиб во время утреннего пожара на Комендантском

Рано утром в среду, 5 июля, в доме на Комендантском проспекте произошел пожар. В пострадавшей квартире скончался мужчина.

С трагедии началось утро среды, 5 июля, в Приморском районе. Около 07.48 в МЧС сообщили о пожаре в квартире дома 24, корпус 3 на Комендантском проспекте. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь охватил однокомнатную квартиру.

Два пожарных расчета из девяти человек быстро справились с огнем: в 08.36 возгорание было локализовано. В результате в комнате выгорело пять квадратных метров осбтановки.

В пресс-службе МЧС отмечают, что информация о пострадавших уточняется. Однако очевидцы сообщают, что инцидент не обошелся без жертв. В квартире нашли погибшего мужчину. Обстоятельства его смерти пока не известны. Причины пожара выясняют специалисты.

Фото: Мегаполис