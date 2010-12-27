На проспекте Ветеранов юный гопник угнал чужую машину, но скоро попался ГИБДД

17-летний подросток угнал ВАЗ-2114 на проспекте Ветеранов, а через сутки попался полиции.

В Северной столице 18 мая был задержан еще один юный правонарушитель. Сотрудники ГИБДД задержали на улице Маршала Захарова 17-летнего парня, который находился за рулем чужого ВАЗ-2114. Молодого человека "взяли" по ориентировке: 17-го мая этот автомобиль силой отняли у его хозяина. Мужчина обратился в полицию, и рассказал офицерам, что примерно в 22.00 на проспекте Ветеранов на него напали неизвестные подростки. Один из них скрылся с машиной, но, как оказалось, решил далеко не уезжать.

Уже 18 мая молодого человека задержали у дома №19 по улице Маршала Захарова, а автомобиль вернули законному хозяину. Об этом сообщает "Водитель Петербурга". Юный гопник оказался ранее судимым петербуржцем. Теперь его снова ждут следствие, суд и справедливое наказание.