На проспекте Славы водитель иномарки протаранил фуру и сбежал

Во Фрунзенском районе автомобиль влетел в грузовик, после чего виновник аварии скрылся с места происшествия

По предварительной информации, ДТП произошло на проспекте Славы, недалеко от станции метро «Международная». По неустановленной причине, иномарка врезалась в фуру, получив значительные повреждения. В машине сработали подушки безопасности, но данных о состоянии водителя пока нет. Виновник происшествия скрылся с места аварии. Движение на участке дороги было затруднено. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства ДТП, разыскивается водитель иномарки.

Ранее на Невском проспекте произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов, несколько пассажиров пострадали. По предварительным данным, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался.

ГИБДД напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях сниженной видимости. Внимательности водителей и соблюдение дистанции позволит значительно сократить риск аварийной ситуации.

Видео: Piter.tv