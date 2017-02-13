Разбившуюся женщину нашли в кузове грузовика на проспекте Культуры

Мужчина проверял свой грузовик, когда нашел внутри тело незнакомой женщины. Предварительно, женщина упала с балкона 12-го этажа.

В воскресенье, 12 февраля, около шести вечера владелец грузовика Mitsubishi Canter обнаружил неприятный сюрприз в своем автомобиле. Около 17.40 он наткнулся на бездыханное тело женщины в кузове машины.

Иномарка стояла около дома 31/1 на проспекте Культуры. Прибывшие на место правоохранители выяснили личность погибшей. Ей оказалась 32-летняя петербурженка. В указанном доме она проживала у своего возлюбленного: 42-летнего мужчины. Парочке не отличалась дружбой с законом. У погибшей были судимости за кражу, грабеж, мошенничество и хранение наркотиков. Ее сожитель также представал перед законом за кражи, грабежи, побои и хранение наркотиков. При этом парочка злоупотребляла алкоголем. Мужчины не было дома в момент трагедии, так как он лежит в гнойном отделении одной из клиник города.

Известны некоторые подробности загадочной смерти женщины. Скорее всего, она сорвалась с балкона комнаты коммунальной квартиры на 12-ом этаже. При этом комната была заперта изнутри. В своем завещании погибшая попросила похоронить ее в могилу знакомого.