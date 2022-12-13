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Видео: петарда разрушила балкон на Муромской

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Внезапно петарда попала на балкон, выбила все окна, кухню засыпало осколками стекла.

В Пушкине в новогоднюю ночь петарда разгромила балкон. Фото и видео разместили в группе "Детскосельский Онлайн | Пушкинский район" в соцсети "Вконтакте". 

Семья в квартире в доме 5 по Муромской улице отмечала Новый год. Внезапно петарда попала на балкон, выбила все окна, кухню засыпало осколками стекла. Взрослые получили многочисленные резаные раны осколками, ребенок не пострадал, потому что спал в другой комнате.  В МЧС и полиции полагают, что в балкон петербуржцев прилетела обычная петарда. Депутат МО "Поселок Шушары" Тимур Туктаров отправил в правоохранительные органы запрос с просьбой разобраться в произошедшем. 

Ранее петарда взорвалась в руке у 13-летнего юноши в СНТ "Медное". Подростка госпитализировали в ожоговое отделение.

Фото и видео: Вконтакте / Детскосельский Онлайн | Пушкинский район

Теги: балкон, петарда, пиротехника
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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