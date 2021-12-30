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Петарда взорвалась в руке у 13-летнего юноши в СНТ "Медное"
Сегодня, 11:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петарда взорвалась в руке у 13-летнего юноши в СНТ "Медное"

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Подростка госпитализировали в ожоговое отделение.

Подросток получил множественные ожоги и рану из-за взорвавшейся в руке петарды. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу в сопровождении родителей обратился 13-летний житель Петергофа. У него диагностировали множественные ожоги правой кисти, рану первого пальца правой кисти, ссадину второго и четвертого пальцев левой руки.

Как оказалось, в СНТ "Медное" (Кировский район Ленобласти) он взорвал в руке, найденную на улице петарду. Подростка госпитализировали в ожоговое отделение.

Ранее школьница получила ушиб легких, выпав с балкона на Карпинского.

Фото: Piter.TV

Теги: петергоф, снт медное
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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