Петарда взорвалась в руке у 13-летнего юноши в СНТ "Медное"

Подросток получил множественные ожоги и рану из-за взорвавшейся в руке петарды. Об этом стало известно Piter.tv.
В больницу в сопровождении родителей обратился 13-летний житель Петергофа. У него диагностировали множественные ожоги правой кисти, рану первого пальца правой кисти, ссадину второго и четвертого пальцев левой руки.
Как оказалось, в СНТ "Медное" (Кировский район Ленобласти) он взорвал в руке, найденную на улице петарду. Подростка госпитализировали в ожоговое отделение.
Ранее школьница получила ушиб легких, выпав с балкона на Карпинского.
Фото: Piter.TV
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