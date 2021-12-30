Петарда взорвалась в руке у 13-летнего юноши в СНТ "Медное"

Подростка госпитализировали в ожоговое отделение.

Подросток получил множественные ожоги и рану из-за взорвавшейся в руке петарды. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу в сопровождении родителей обратился 13-летний житель Петергофа. У него диагностировали множественные ожоги правой кисти, рану первого пальца правой кисти, ссадину второго и четвертого пальцев левой руки.

Как оказалось, в СНТ "Медное" (Кировский район Ленобласти) он взорвал в руке, найденную на улице петарду. Подростка госпитализировали в ожоговое отделение.

Ранее школьница получила ушиб легких, выпав с балкона на Карпинского.

Фото: Piter.TV