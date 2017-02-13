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На проспекте Королева рабочий погиб после падения с 19 этажа

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Мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью

В Петербурге на территории строительной площадки произошел очередной несчастный случай: там после падения с большой высоты погиб рабочий.

Как сообщается, ЧП случилось на стройплощадке, расположенной на проспекте Королева. С высоты 19-го этажа упал 37-летний гражданина Таджикистана. Погибший работал арматурщиком в одном из ООО. Известно, что мужчина погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью. 

На доме и прилегающей территории видеонаблюдение отсутствует. Обстоятельства происшествия уточняются.

Видео: из архива

Теги: гибель рабочего на стройке , падение с высоты , петербург , проспект королева
Категории: Новости СПб Происшествия

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