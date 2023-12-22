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На проспекте Королева горели гаражи
Сегодня, 11:42
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На проспекте Королева горели гаражи

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 26 марта, в Приморском районе произошел пожар. На проспекте Королева в доме № 62. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В 03:34 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании.  В гараже пламя охватило 18 квадратных метров. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 03:57 пожар был ликвидирован.      

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что мужчина заставил 82-летнюю пенсионерку переписать на себя квартиру на Энгельса.

Фото: Piter.tv

Теги: горели гаражи, мчс, проспект королева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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