На проспекте Королева горели гаражи

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 26 марта, в Приморском районе произошел пожар. На проспекте Королева в доме № 62. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В 03:34 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании. В гараже пламя охватило 18 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 03:57 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv