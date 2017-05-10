На пилораме в Ленобласти нашли автомат Калашникова с патронами

Кому принадлежало боевое оружие, неизвестно

На пилораме в Выборгском районе Ленобласти рабочие случайно обнаружили автомат Калашникова с затертым серийным номером и магазином патронов при нем. Как стало известно, находка была сделана на местной свалке еще 4 мая 2017 года, однако в течение нескольких дней работники пилорамы не обращались в полицию.

Найденный автомат Калашникова, как сообщается, был снабжен магазином с патронами. Заводской номер на оружии был частично стерт.

Автомат и боеприпасы направлены на исследование в Экспертно-криминалистическое управление. По факту начато дознание.

Видео: архив