Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 9:21
0
Moulin_
127
Код вставки плеера

На пилораме в Ленобласти нашли автомат Калашникова с патронами

0
 
 

Кому принадлежало боевое оружие, неизвестно

На пилораме в Выборгском районе Ленобласти рабочие случайно обнаружили автомат Калашникова с затертым серийным номером и магазином патронов при нем. Как стало известно, находка была сделана на местной свалке еще 4 мая 2017 года, однако в течение нескольких дней работники пилорамы не обращались в полицию.

Найденный автомат Калашникова, как сообщается, был снабжен магазином с патронами. Заводской номер на оружии был частично стерт.

 

Автомат и боеприпасы направлены на исследование в Экспертно-криминалистическое управление. По факту начато дознание.

Видео: архив

Теги: автомат калашникова , ленобласть , петербург , пилорама
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5