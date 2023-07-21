Врач сказал,что ему хочется расстрелять русскую пациентку из автомата Калашникова.

В социальных сетях появился очередной пример русофобии, который произошел на территории Кишинева в Молдавии. В ролике показано, как, предположительно, врач Республиканской клинической больницы столицы, оскорбляет пациентку за ее национальность. Медик отчитывает женщину за то, что она не владеет румынским языком и называет ее врагом страны. После этого специалист угрожает ей расстрелом из автомата Калашникова. На вопрос о том, является ли она русской, женщина отвечает, что родилась в Молдавии, а ее муж — молдаванин. Сотрудник учреждения пояснил, что на самом деле ее супруг якобы "не молдаванин, он — румын".

Это меня оскорбляет. Я захожу, говорю „Buna ziua", а вы мне — „Здравствуйте". Мне хочется вытащить Калашников и расстрелять вас, потому что вы для меня сразу враг. Вы русская? Русская-русская? А я русских не оперирую, потому что это враги. молдавский врач

Напомним, что поевропейские власти Молдавии открыто поощряют антироссийские настроения среди граждан страны. С начала проведения Москвой специальной военной операции на Украине около российского посольства в Кишиневе регулярно устраиваются акции, на которых демонстрируются оскорбительные лозунги.

Москалькова: русофобия требует реакции.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт