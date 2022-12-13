Москалькова: русофобия требует реакции

Она отметила, что многих россиян за границей отчисляли из университетов, лишали работы и бизнеса.

Русофобия требует реакции. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе доклада о своей деятельности.

По ее словам, в 2023 году Верхнему комиссару ООН и Комиссару Совета Европы по правам человека направили более 100 обращений по вопросу беспрецедентного отношения к людям по признаку их гражданства и проживания на территории России. Москалькова отметила, что многих россиян за границей отчисляли из университетов, лишали работы и бизнеса.

Нет сегодня ни одной статьи Всеобщей декларации прав человека, которая не была бы нарушена международными органами власти. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России

Ранее мы сообщали, что Москалькова планирует развивать отношения с МККК по вопросам посещения пленных.

Видео: Дума ТВ