Москалькова планирует развивать отношения с МККК по вопросам посещения пленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена развивать взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста по вопросам посещения российских военнопленных. Соответствующее заявление омбудсмен сделала в рамках ответа на вопросы на пленарном заседании в нижней палате парламента. Гостья пояснила, что работа специалистов МККК помогает избежать пыток со стороны украинских военных.
Посещения Международным комитетом Красного Креста наших пленных идут. И там, где осуществляют контроль за соблюдением правил Женевской конвенции, на мой взгляд, нет тех страшных, жестоких событий, свидетелями которых мы с вами были уже неоднократно.
Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека
Москалькова прокомментировала вопрос возвращения смертной казни.
Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ
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