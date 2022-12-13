Москалькова планирует развивать отношения с МККК по вопросам посещения пленных

Омбудсмен рассказал о контроле Красного крест а деятельности ВСУ по обращению с военнопленными.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена развивать взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста по вопросам посещения российских военнопленных. Соответствующее заявление омбудсмен сделала в рамках ответа на вопросы на пленарном заседании в нижней палате парламента. Гостья пояснила, что работа специалистов МККК помогает избежать пыток со стороны украинских военных.

Посещения Международным комитетом Красного Креста наших пленных идут. И там, где осуществляют контроль за соблюдением правил Женевской конвенции, на мой взгляд, нет тех страшных, жестоких событий, свидетелями которых мы с вами были уже неоднократно. Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека

Москалькова прокомментировала вопрос возвращения смертной казни.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ