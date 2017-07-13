Шесть бойцов Росгвардии круглосуточно охраняют мощи Николая Чудотворца в Петербурге

Ежедневно наряд из шести сотрудников Росгвардии будет круглые сутки сторожить мощи Святого Николая Чудотворца в Александро-Невской лавре.

Утром в четверг, 13 июля, спецрейсом из Москвы в Северную столицу доставили мощи одного из самых почитаемых христианских святых Николая Чудотворца. Обеспечивать безопасность реликвии будут сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу. Бойцы сопровождали ковчег в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры. Уже в 16.00 будет открыт доступ к святыне.

Для охраны мощей в храме в течение двух недель отряд из шести сотрудников Росгвардии будет дежурить около святыни. С 13 по 28 июля 130 бойцов будут следить за общественным порядком и безопасностью граждан в очереди. К Александро-Невской лавре будут продлены маршруты патрулей вневедомственной охраны. Также Росгвардия проследит за работой частных охранных предприятий в районе храма.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти отметили, что при построении своей работы они обратили внимание на опыт коллег из Москвы, которые обеспечивали безопасность мощей в Храме Христа Спасителя.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Видео: Instagram / korusoptika