Оглоданные трупы полуголой парочки нашли на набережной Смоленки

Полиция выясняет личности и обстоятельства смерти двух людей, чьи изуродованные крысами тела нашли в дома на Васильевском острове.

Крайне загадочное дело предстоит расследовать правоохранительным органам Петербурга. Накануне, 10 января, в заброшенном доме №10 на набережной реки Смоленки нашли сразу два тела. Одна из погибших – женщина, на вид которой 35 лет. Она была полностью обнажена. Второе тело – мужчина 45 лет. Он был только в свитере и трусах. При этом оба трупа были изуродованы – какое-то врем ими лакомились крысы.

Чтобы определить обстоятельства двух смертей, тела направили в морг. Специалисты проведут вскрытие. Полиция же выясняет личности погибших. Предварительно сообщается, что они могли быть бездомными. Предварительно сообщается, что они могли быть бездомными. Устанавливаются подробности инцидента.

Накануне мы писали, что обглоданный крысами труп нашли в заброшенном здании на Васильевском острове. Тогда нашли одно тело в доме 5 на набережное реки Смоленки. На пугающую находку наткнулся бездомный, забравшийся в здание. Не известно, есть ли какая-то связь между этими происшествиями.