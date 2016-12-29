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"Не бит, не крашен": На ЗСД в Петербурге в аварию попал Lamborghini

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Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия

Днем в субботу, 7 января 2017 года, на вновь открытом участке Западного скоростного диаметра произошла авария с участием люксового автомобиля. Как рассказали свидетели происшествия, которые и опубликовали фотографии в сообществе spb_today, синий "Ламборгини" помял в ДТП передний бампер.

По предварительным данным, авария произошла в правом внешнем ряду. Более точных сведений об обстоятельствах аварии не поступало; известно, что на место происшествия прибыл реанимобиль.

Кроме того, в аварию оказался вовлечен самосвал. Другие подробности произошедшего уточняются.

Видео:  архив instagram

 

Теги: авария , авария на зсд , ламборгини , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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