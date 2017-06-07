На Выборгском шоссе полыхает мусор в кузове грузовика

Очевидцы сообщают о загоревшемся КАМАЗе на Выборгском шоссе. В кузове грузовика вспыхнул мусор.

В среду, 7 июня, во второй половине дня ан Выборгском шоссе произошло ЧП. Около половины пятого тут загорелся мусор в кузове грузовика. Как это произошло, пока не известно. Причиной мог стать окурок, случайно попавший в открытый контейнер. Также в пухто изначально мог быть тлеющий мусор, который разгорелся от притока кислорода.

На фото и видео с места событий видно, что водитель КАМАЗа отцепил горящий прицеп. Прибывшие на место спасатели тушили уже отделенный от машины контейнер.

- Я тоже офигел когда его абгонял!!! Люк был открыт в салон пепла на летело! – поделился впечатлениями пользователь "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Сергей Рябчиков (орфография и пунктуация авторская).

Информации о пострадавших не было. Водитель целый и невредимый стоял между грузовиком и горящим пухто.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург