На Верности сильный пожар охватил склад с кошачьим кормом

Очевидцы сообщают, что огонь охватил одно из помещений склада с едой для домашних животных. Подъезд спасателям перегородили припаркованные машины.

Во вторник, 28 февраля, в Калининском районе произошел пожар в нежилом помещении. По словам очевидцев, в доме 10 корпус 2 на улице Верности огонь охватил склад с дорогим кошачьим кормом. Возгорание распространилось в одном из помещений.

Свидетели сообщают, что пожарные не могли приступить к тушению из-за недобросовестных автомобилистов. В проезде, обозначенном знаком"Пожарный проезд", стояли припаркованные автомобили, которые перегородили дорогу машинам МЧС. На месте работает как минимум три автомобиля огнеборцев и карета скорой помощи. По данным ГУ МЧС по городу и области, с возгоранием боролись 12 специалистов.

Огонь повредил административное здание. Всего площадь пожара составила десять квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 08.43. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 10.53. Информации о пострадавших нет. Причины ЧП выясняются специалистами.

В понедельник Piter.tv писал, что очевидцы сообщают о сильном задымлении на станции "Площадь Восстания". Свидетели добавили. Что никакой паники на станции не было.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург