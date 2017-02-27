Очевидцы сообщают о сильном задымлении на станции "Площадь Восстания"

В социальных сетях петербуржцы пишут о черном дыме внутри станции метро "Площадь Восстания".

В социальной сети "ВКонтакте" появились сообщения о возможном пожаре в петербургском метро. В группе "ДТП и ЧП" молодая женщина написала о "сильном задымлении" на станции "Площадь Восстания". Впрочем, никаких фото- или видеодоказательств своим словам петербурженка не смогла разместить. Девушка лишь добавила некоторые подробности чрезвычайного происшествия. Она назвала задымление сильным и заметила, что паника на платформе не наблюдается. В комментариях к записи тут же появились шутки про вейперов и "приготовление яичницы". А вот подтверждения или опровержения случившегося в Сети так и не возникли.

Пост про задымление на "Площади Восстания" был размещен примерно в 13.30. Известно, что все это время движение поездов по "красной ветке" осуществлялось без остановок.

Видео: Капитан Алистарте, YouTube