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На ВДНХ появился блинобот

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Специально к Масленице на "Робостанции" установили робота-блинопёка. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Механический повар имеет две "руки". Одной он наливает тесто на сковородку, другой переворачивает и снимает блины. Манипуляторы, установленные в руках, указывают блиноботу, когда нужно выполнить то или иное действие. Робот печёт всего пять блинов в час, однако пресс-служба ВДНХ утверждает, что вскоре он научится делать это быстрее. Также инженеры собираются обучить робота делать коктейли и класть в миску шарики мороженого. 
 
Попробовать кулинарные шедевры блинобота пока не получится. Но понаблюдать за роботом-поваром уже можно во втором павильоне "Робостанции".

Видео: YouTube, Клуб Геккон

Софья Шепталова

     

     
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Категории: Мировые новости Лента новостей

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