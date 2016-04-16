На ВДНХ появился блинобот

Механический повар имеет две "руки". Одной он наливает тесто на сковородку, другой переворачивает и снимает блины. Манипуляторы, установленные в руках, указывают блиноботу, когда нужно выполнить то или иное действие. Робот печёт всего пять блинов в час, однако пресс-служба ВДНХ утверждает, что вскоре он научится делать это быстрее. Также инженеры собираются обучить робота делать коктейли и класть в миску шарики мороженого.

Попробовать кулинарные шедевры блинобота пока не получится. Но понаблюдать за роботом-поваром уже можно во втором павильоне "Робостанции".

Видео: YouTube, Клуб Геккон

Софья Шепталова