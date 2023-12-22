В Кронштадте на Масленице упала сцена, едва не придавив зрителей

По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.

Ветер опрокинул сцену во время празднования Масленицы в Кронштадте 17 марта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент, который произошёл в воскресенье, случайно попал на видео. Аниматор что-то рассказывал о празднике на видеокамеру, когда за его спиной обрушилась сцена.

На кадрах видно, что зрители успели отбежать от падающей сцены в последний момент. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала

Накануне в Петропавловской крепости петербуржцы съели блинный пирог весом 600 кг.

Видео: Telegram/ Петербург с огоньком