В Петропавловской крепости петербуржцы едят блинный пирог весом 600 кг

В Петербурге таким образом завершают масленичную неделю.

На Соборной площади Петропавловской крепости сегодня, 17 марта, петербуржцев угощают 600-килограммовым блинным пирогом. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге таким образом завершают масленичную неделю. Блины для пирога пекли всю минувшую ночь, его сборка заняла 6 часов.

Помимо блинной трапезы для посетителей мероприятия подготовили разнообразную программу с игровыми квестами, фотозоной и старинными русскими обрядами. Жители города водят хороводы и участвуют в кулинарных мастер-классах.

Масленица проходила через историю нашей страны, превращаясь в маскарад, карнавал, сохраняя народные традиции, вбирая в себя что-то новое. И такая Масленица сегодня в Санкт-Петербурге. Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга

Масленица завершится традиционным сжиганием чучела.

Ранее на Piter.TV: врач рассказал, как сделать блины полезными.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"