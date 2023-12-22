В Петропавловской крепости петербуржцы едят блинный пирог весом 600 кг

На Соборной площади Петропавловской крепости сегодня, 17 марта, петербуржцев угощают 600-килограммовым блинным пирогом. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
В Петербурге таким образом завершают масленичную неделю. Блины для пирога пекли всю минувшую ночь, его сборка заняла 6 часов.
Помимо блинной трапезы для посетителей мероприятия подготовили разнообразную программу с игровыми квестами, фотозоной и старинными русскими обрядами. Жители города водят хороводы и участвуют в кулинарных мастер-классах.
Масленица проходила через историю нашей страны, превращаясь в маскарад, карнавал, сохраняя народные традиции, вбирая в себя что-то новое. И такая Масленица сегодня в Санкт-Петербурге.
Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга
Масленица завершится традиционным сжиганием чучела.
Ранее на Piter.TV: врач рассказал, как сделать блины полезными.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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