Названы ведущие "Евровидения-2017": женщин на сцене не будет

Впервые конкурс эстрадной песни будут вести трое мужчин. Остапчук, Скичко и Мирошниченко обещают удивительное шоу.

Сегодня назвали имена ведущих "Евровидения-2017". Впервые на сцене песенного конкурса не нашлось место для женщин. Вести, невероятное, по заявлениям организаторов, шоу предстоит трем молодым людям: Александру Скичко, Владимиру Остапчуку и Тимуру Мирошниченко. В своем обращении к зрителям парни пообещали, что всех ждет удивительное шоу и фантастическая вечеринка. Ребята с нетерпением ждут встречи с ценителями музыки в мае.

Полуфиналы конкурса запланированы на 9 и 11 числа третьего месяца весны, а финал "Евровидения-2017" состоится 13 мая.

Ранее мы сообщали, что Украина представила слоган и символ "Евровидения-2017". Эмблемой этого года стало женское национальное украшение – намысто, оформленное в черно-красной гамме с разнообразными узорами. Что касается лозунга, то он будет звучать, как: "Праздновать многообразие". Главный супервайзер конкурса также надеется на толерантность со стороны Украины, несмотря на сложившуюся обстановку в стране. Также, недавно стало известно, что фаворитом "Евровидения-2017" эксперты считают Италию.

Видео: youtube, Eurovision Song Contest