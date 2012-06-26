Украина представила слоган Евровидения-2017: "Праздновать многообразие"

Эмблемой музыкального конкурса стало национальное украинское женское ожерелье. Предстоящее состязание пройдет под лозунгом: "Праздновать многообразие".

Сегодня, 30 января, на официальном YouTube-канале музыкального конкурса "Евровидение- 2017" появилось видео слогана и эмблемы предстоящего состязания. На кадрах также представлен вид города. Из записи следует, что символ этого года – женское национальное украшение – намысто, оформленное в черно-красной гамме с разнообразными узорами. Что касается лозунга, то он будет звучать, как: "Праздновать многообразие". Главный супервайзер конкурса также надеется на толерантность со стороны Украины, несмотря на сложившуюся обстановку в стране.

Стоит отметить, что Украина уже принимала этот музыкальный конкурс 12 лет назад. В этом году "Евровидение-2017" пройдет в Международном выставочном центре. Полуфиналы состязания пройдут 9 и 11 мая, а финал – 13.

В России задаются вопросом: кто же будет представлять страну на конкурсе. Пока споры ведутся между кандидатурами Александра Панайотова, Нюши, Елены Темниковой и Дарьей Антонюк.



Видео: youtube, Eurovision Song Contest