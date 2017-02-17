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Фаворитом "Евровидения-2017" стала Италия

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Букмекеры назвали фаворитом главного музыкального конкурса итальянского певца Франческо Габани

 Из 43 европейских стран, принимающих участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение», большая часть уже выпустили в свет свои песни и назвали имена участников.

Европейские букмекеры уверены, что победа в этом году достанется итальянскому исполнителю Франческо Габани. 34-летний певец уже покорил публику песней «Occidentali's Karma», что помогло ему занять первое место на конкурсе «Сан-Ремо». Номер исполнителя также не оставил публику равнодушной. На сцену с артистом выходит «обезьяна», которой выпала роль подтанцовки.

По словам продюсеров Франческо Габани, идея номера заключается в высмеивании ценностей западного мира, который всё чаще направляет взгляд в сторону Востока. Текст песни полон метафор и упоминаний о научном труде зоолога Десмонда Морриса о «голой обезьяне».

Видео: 
YouTube:Eurovision Song Contest

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Категории: Лента новостей

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