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На Тельмана грабитель в макинтоше вынес из автосервиса полмиллиона

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Мужчина приходил в автосервис до закрытия, чтобы изучить помещение и лучше ориентироваться во время налета

В Петербурге расследуются обстоятельства ограбления автосервиса, расположенного на улице Тельмана. Там, по сообщениям источника в правоохранительных органах, вор, облаченный в дождевик, проник в помещение после ухода сотрудников и обчистил сейф, который находился в кабинете бухгалтера.

Как сообщается, преступник планировал ограбление: за несколько часов до закрытия автосервиса он приходил в контору, вероятно, чтобы изучить помещение.

Это стало известно после изучения записей с камер видеонаблюдения. По данным источника в правоохранительных органах, железный ящик был открыт находящимся в этой же комнате ключом. Сложив деньги в пакет, вор вынес их и скрылся.

Видео: архив    

Теги: ограбление , ограбление автосервиса , петербург , улица тельмана
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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