На Тельмана грабитель в макинтоше вынес из автосервиса полмиллиона

Мужчина приходил в автосервис до закрытия, чтобы изучить помещение и лучше ориентироваться во время налета

В Петербурге расследуются обстоятельства ограбления автосервиса, расположенного на улице Тельмана. Там, по сообщениям источника в правоохранительных органах, вор, облаченный в дождевик, проник в помещение после ухода сотрудников и обчистил сейф, который находился в кабинете бухгалтера.

Как сообщается, преступник планировал ограбление: за несколько часов до закрытия автосервиса он приходил в контору, вероятно, чтобы изучить помещение.

Это стало известно после изучения записей с камер видеонаблюдения. По данным источника в правоохранительных органах, железный ящик был открыт находящимся в этой же комнате ключом. Сложив деньги в пакет, вор вынес их и скрылся.

Видео: архив