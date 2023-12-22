В Петербурге скончалась пенсионерка, получившая ожоги 60% тела от газовой плиты

На пожилой женщине в квартире по улице Тельмана вспыхнула одежда.

В Петербурге скончалась 83-летняя пенсионерка, которая получила ожоги 60% тела во время приготовления еды на газовой плите утром 21 февраля. Об этом пишет "Фонтанка".

На пожилой женщине в квартире по улице Тельмана вспыхнула одежда. Помимо ожогов, ей при госпитализации диагностировали ингаляционную травму и ушибленную рану затылка.

За жизнь пенсионерки почти сутки боролись врачи, однако утром 22 февраля ее не стало.

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Фото: Piter.TV