В Петербурге скончалась пенсионерка, получившая ожоги 60% тела от газовой плиты

В Петербурге скончалась 83-летняя пенсионерка, которая получила ожоги 60% тела во время приготовления еды на газовой плите утром 21 февраля. Об этом пишет "Фонтанка".
На пожилой женщине в квартире по улице Тельмана вспыхнула одежда. Помимо ожогов, ей при госпитализации диагностировали ингаляционную травму и ушибленную рану затылка.
За жизнь пенсионерки почти сутки боролись врачи, однако утром 22 февраля ее не стало.
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Фото: Piter.TV
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