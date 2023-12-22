Мужчина получил ожоги и травмы при возгорании частного дома в Горелово

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Утром в среду, 21 февраля, из частного дома в СНТ "Трансмаш" в посёлке Горелово после пожара был госпитализирован проживающий там 49-летий житель Самарской области. Об этом стало известно Piter.TV.

У мужчины диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому справа, ушиб спинки носа, множественные ссадины лица. Обстоятельства получения перечисленных травм устанавливаются.

Также пострадавший получил термический ожог обеих ягодиц ½ степени 5 % и голени 2 степени 4%. Он находится в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что в промзоне Всеволожского района загорелось производственно – складское здание.

Фото: Piter.TV