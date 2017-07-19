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На Ставрополье мусоровоз столкнулся с маршруткой: три пассажира погибли

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В сети опубликовали фото и видео с места происшествия

 Сегодня утром, 19 июля, на 371 километре трассы "Кавказ" произошло столкновение маршрутного микроавтобуса "Газель" и мусоровоза "КАМАЗ".

По предварительным данным ГИБДД, водитель грузовика на пересечении с федеральной трассой не уступил дорогу маршрутке с пассажирами. В результате произошло мощное столкновение. В салоне маршрутки в момент аварии находилось 15 пассажиров. Трое из них получили травмы несовместимые с жизнью. 4 человека госпитализированы с травмами различной тяжести в Пятигорскую городскую больницу.

На месте аварии работали спасательные службы и ГИБДД. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Видео и фото: УГИБДД по Ставропольскому Краю

 

Теги: видео , жесть , маршрутка , новости регионов , пятигорск , смертельное дтп
Категории: Происшествия Лента новостей Новости России ДТП

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