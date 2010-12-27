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На Шостаковича неадекватный хулиган изуродовал несколько автомобилей
Сегодня, 8:58
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Moulin_
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На Шостаковича неадекватный хулиган изуродовал несколько автомобилей

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Мужчина на севере Петербурга ходил и отламывал ручки у припаркованных авто

В Выборгском районе Петербурга в ночь на понедельник неизвестный мужчина бродил между рядами припаркованных автомобилей и отламывал у них дверные ручки. Как рассказали возмущенные владельцы машин в сообществе spb_today, произошло это в половине четвертого часа утра во у дома №2 по улице Шостаковича. 

Вандал не только отломал ручки дверей некоторых автомобилей, но и разбил у некоторых из них крылья и фары. Отмечается, что некоторые из поврежденных автомобилей были припаркованы не на тротуаре, а на проезжей части.

Таким образом, мотивом неизвестного хулигана могла стать борьба против парковки автомобилей на обочине дороги. 

Фото: spb_today

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Теги: вандализм , выборгский район , петербург , улица шостаковича
Категории: Новости СПб Происшествия

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