На Шостаковича неадекватный хулиган изуродовал несколько автомобилей

Мужчина на севере Петербурга ходил и отламывал ручки у припаркованных авто

В Выборгском районе Петербурга в ночь на понедельник неизвестный мужчина бродил между рядами припаркованных автомобилей и отламывал у них дверные ручки. Как рассказали возмущенные владельцы машин в сообществе spb_today, произошло это в половине четвертого часа утра во у дома №2 по улице Шостаковича.

Вандал не только отломал ручки дверей некоторых автомобилей, но и разбил у некоторых из них крылья и фары. Отмечается, что некоторые из поврежденных автомобилей были припаркованы не на тротуаре, а на проезжей части.

Таким образом, мотивом неизвестного хулигана могла стать борьба против парковки автомобилей на обочине дороги.

Фото: spb_today