 На Рихарда Зорге кипяток залил двор: фото и видео

Горячая вода залила двор дома на улице Рихарда Зорге. в плену кипятка оказалось несколько десятков автомобилей. Информации о пострадавших пока не было.

И снова коммунальная авария. Трубу с горячей водой прорвало на улице Рихарда Зорге, окло дома 4 корпус 1. Кажется, повредилась труба большого диаметра. Так как водой залило весь двор. Все припаркованные автомобили оказались в плену у кипятка. При этом возможные повреждения от таких ванн может не покрывать стандартная страховка.

На места инцидента работают все экстренные службы. Громкоговоритель предупреждает пешеходов и водителей об опасной зоне. Аварийщики опасаются, что из-за кипятка провалится грунт. Хотя местные жители уже разглядели возможный провал асфальта (на главном видео).

- Рядом школа, сейчас закончится урок и вся любопытная молодежь будет рядом, - написала пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Жители окруженных горячим морем домов сообщают, что службы работают оперативно. Уровень воды начал снижаться.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург