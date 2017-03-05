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На Приморском шоссе нашли истлевшего висельника на велосипеде

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Мужчина погиб очень продолжительное время назад

Накануне, 4 марта 2017 года, около полудня на Приморском шоссе в Петербурге случайный прохожий нашел в лесном массиве полуистлевший труп мужчины на велосипеде. По словам прогуливавшегося петербуржца, он увидел сильно разложившееся тело. Мертвец сидел на ржавом велосипеде, привязанный шеей за поваленное дерево.

На вид погибшему 40 лет. На мужчине были одеты зеленая толстовка, синие джинсы и рубашка в клетку. Его личность устанавливается.

Известно, что тело было найдено 4 марта около полудня в одном километре от дома 49 по Приморскому шоссе, в лесном массиве.

Видео: архив

Теги: найден труп , петербург , повешенный мужчина , приморское шоссе , труп
Категории: Новости СПб Происшествия

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