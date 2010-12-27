Таинственные надгробия нашли под снегом на пустыре Петроградки

Жители Петроградской стороны рассказали, что нашли на пустыре около перекрестка Сытнинской и Кронверкской улиц старинные надгробия. Происхождение могильных камней пока не известно.

Жительница Петербурга Олеся Леоненя на своей странице в социальной сети ВКонаткте в четверг, 2 марта, написала, что на углу Сытнинской и Кронверкской улиц всплыли надгробия. Несколько фрагментов надгробных плит появились на пустыре из-под снега вместе с мусором.

Происхождение частей могильных камней пока не известно. На этом месте до Второй мировой войны находилась деревянная Лютеранская церковь Святой Марии. Однако в блокаду ее полностью разобрали на дрова. ВО время раскопок в 2014 году на участке нашли захоронение XVIII века. Предположительно, останки принадлежат первым строителям Петербурга.

На хранение надгробья заберет компания "Унисто-Петросталь", которая арендует участок. Происхождение фрагментов пока неизвестно. "Фонтанка" уточняет, что плиты будут храниться, пока их не запросят соответствующие службы.

Компания "Унисто-Петросталь" планировала возвести коммерческое здание с офисами и апартаментами. Но после обнаружения захоронений участок на Сытнинской, 9 – 11 признали зеленой зоной.

Фото: ВКонтакте / Олеся Леоненя