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В Петербурге на Петроградке ограничат движение с 30 мая
Сегодня, 15:06
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Shdaria
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В Петербурге на Петроградке ограничат движение с 30 мая

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В Петербурге на Петроградской стороне введут ограничения движения с 30 мая из-за ремонта.

 В Санкт-Петербурге на Петрогрдской стороне введут ограничения движения. Причиной стал ремонт.

С 30 мая по 2 июня до 23.00 вводятся временные ограничения движения транспорта на участке Новоладожской ул. от Ждановской ул. до ул. Красного Курсанта.

 С 23:00 2 июня по 5 июня до 6.00 движение транспорта на Новоладожской ул. будет полностью прекращено.
 
А также в указанный период движение будет полностью остановлено по Новоладожской ул. на участке от Ждановской ул. до ул. Красного Курсанта и на ул. Красного Курсанта в створе Петровского пер.
Теги: ограничения движения , петербурга , петроградка , ремонт дорог
Категории: Новости СПб Лента новостей

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