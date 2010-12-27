В Петербурге на Петроградке ограничат движение с 30 мая

В Петербурге на Петроградской стороне введут ограничения движения с 30 мая из-за ремонта.

В Санкт-Петербурге на Петрогрдской стороне введут ограничения движения. Причиной стал ремонт.

С 30 мая по 2 июня до 23.00 вводятся временные ограничения движения транспорта на участке Новоладожской ул. от Ждановской ул. до ул. Красного Курсанта.

С 23:00 2 июня по 5 июня до 6.00 движение транспорта на Новоладожской ул. будет полностью прекращено.

А также в указанный период движение будет полностью остановлено по Новоладожской ул. на участке от Ждановской ул. до ул. Красного Курсанта и на ул. Красного Курсанта в створе Петровского пер.