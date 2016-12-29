Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 10:28
0
Moulin_
224
Код вставки плеера

На Петергофском шоссе горел автомобиль с пассажирами внутри‍

0
 
 

По счастью, обошлось без пострадавших

Накануне вечером в Красносельском районе тушили сильный автомобильный пожар. Как стало известно, около половины десятого часа вечера в экстренную службу поступило сообщение о пожаре в автомобиле Daewoo.

Прибывшие по адресу Петергофское шоссе, д.51, спасатели обнаружили, что в автомобиле марки "Дэу" выгорел отсек двигателя.  В 22:16 пожар был ликвидирован.

По сообщениям спасателей, пострадавших на пожаре не было. При этом отмечается, что внутри автомобиля при этом находились пассажиры – счастью, сладельцы машины успели выбраться из транспортного средства. 

видео: из архива

Теги: автомобильный пожар , красносельский район , петербург , пожар
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5