После реконструкции Конюшенное ведомство увеличится почти в два раза

На Петербургском международном экономическом форуме представили проект реконструкции Конюшенного ведомства. После осовременивания площадь пространства увеличится почти в два раза.

На ПМЭФ 2017 представили проект реконструкции Конюшенного ведомства. Над концепцией трудились ООО "Тандем-Истейт" и 3S Development. Историческое здание хотят переделать под крупнейший культурный кластер в Петербурге.

Проект предполагает приспособление здания под современное использование. Это позволит увеличить площадь внутри ведомства почти в два раза. Предполагается, что после обновления в кластере можно будет создавать и продавать собственную продукцию. Также в Конюшенном ведомстве разместятся пространства под культурно-массовые мероприятия. Всего будет четыре блока: творческий, образовательный, выставочный и торгово-досуговый.

Обновление внутренней части ведомства предусматривает полного сохранения архитектурных решений здания.

Фото: Instagram / paul_corde