На Невском путепроводе произошло сразу четыре дорожных аварии

Авария из десяти машин перекрыла дорожное движение на Невском путепроводе

За первую половину дня пятницы, 6 января 2017 года, на Невском путепроводе произошло сразу четыре автомобильных аварии, в которые оказались вовлечены десять автомобилей.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, все ДТП произошли в промежутке между 11 и 12 часами дня.

- Массовое ДТП на Ивановском путепроводе в сторону ул. Седова, машин десять, не меньше, - написали очевидцы в социальной сети. Заняты оба ряда, объезд по встречке. ДПС на месте, - пишет очевидец.

При этом, как сообщается, пострадавших в авариях не было. Однако автомобильное движение на несколько часов оказалось сильно затруднено, на этом участке трассы скопились длинные пробки.

Видео: архив