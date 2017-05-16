Смертельное видео: трассу под Петербургом не поделили фура и легковушка

Очевидцы: водитель грузовика не справился с управлением и на большой скорости протаранил легковой автомобиль. Погибли два человека.

Сегодня днем, 16 мая, трассу под Петербургом не поделили два транспортных средства: фура и легковушка. Инцидент произошел около пяти часов на Мурманском шоссе. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия крупной аварии удалось запечатлеть на видео.

По словам свидетелей происшествия, водитель фуры не справился с управлением и вылетел на встречку, где протаранил легковушку, после чего перевернулся на бок. На кадрах можно заметить, что от удара малогабаритный автомобиль отбросило на обочину и буквально смяло.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. Также на месте происшествия работают спасательные службы: скорая, сотрудники МЧС и полицейские. Известно, что в ДТП погибли два человека.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось ужасающее видео из Смоленска: легковушку смяло от удара в ДТП.

Видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"