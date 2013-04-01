Видео: На Московском шоссе перевернулась и сгорела «Мицубиси»

Под Петербургом произошла серьезная автомобильная авария

Около семи часов вечера четверга на Московском шоссе произошла серьезная авария, после которой один из попавших в аварию автомобилей сперва опрокинулся на крышу, а потом и загорелся.

Подробности происшествия рассказали очевидцы аварии в сообществе spb_today.

– Наш водитель пропустил поворот, и, проехав 10 метров, начал резко тормозить. Позади нас ехала машина. То ли, что бы в нас не врезаться, то ли от испуга, он резко ушел налево на встречную полосу, врезался в боны, перепрыгнул на встречную полосу, перевернулся и начал гореть, – прокомментировала одна из подписчиц сообщества.

При этом, как уточнили со своей стороны в региональном управлении ГИБДД, водитель успел выбраться из кабины полыхавшего авто и поспешил скрыться с места происшествия. Неизвестно, получил ли он какие либо травмы и был ли в состоянии шока.

Видео: архив