Полторы тысячи пионов распустились на Марсовом поле в Петербурге

В сердце Северной столицы зацвели пионы. Более 10 сортов можно увидеть на Марсовом поле.

Обилие дождей и солнечная погода благоприятно сказались на внешнем облике Петербурга: более 1,5 тысяч пионов зацвели на Марсовом поле. В этом году было посажено 10 сортов. Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на Комитет по благоустройству.

Кроме того, еще весной в Северной столице посадили почти 100 тысяч кустов парковых роз, которые должны зацвести буквально на днях.

Надо также отметить, что за минувшую неделю специалистам удалось прополоть около 6 тысяч квадратных метров цветников и живой изгороди.Кстати,вмешательству подверглись и газоны: порядка 1,2 миллионов квадратных метров травы уже скошено.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ботсаду состоится выставка пионов, несмотря на суровое лето.

Видео: инстаграм, graphiurus

Фото: инстаграм, varvarkazhu, kat__saz