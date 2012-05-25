В Ботсаду состоится выставка пионов, несмотря на суровое лето

На выставке "Пионы Северной столицы" в Ботаническом саду Петра Великого покажут более 200 сортов цветов. Фестиваль этих летних цветов из-за плохой погоды состоится на две недели позже.

В Ботаническом саду БИН РАН состоится выставка летних цветов "Пионы Северной столицы" с 8 по 11 и 13 по 16 июля. 12 июля выставка будет закрыта на монтаж. Открытие состоится в субботу, 8 июля, в 12.00.

- Несмотря на все трудности, цветочные выставки Ботанического сада Петра Великого состоятся! Первыми, с запозданием на две недели, будут представлены сортовые пионы. Все цветы выращены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, - написали в пресс-службе Ботанического сада.

На выставке будет представлено более 200 сортов цветов, в том числе с японской формой цветка. Все пионы будут представлены в срезе. Каждый день будут появляться новые сорта по мере цветения от ранних к поздним. А всех посетителей будут консультировать ведущие коллекционеры. Каждый день в 17.00 кураторы выставки будут читать лекции. Выставка работает с одиннадцати утра до семи вечера.