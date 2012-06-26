На Космонавтов нашли загадочный труп 33-летней женщины

Тело молодой женщины нашли в парадной жилого дома в Петербурге‍

Накануне поздно вечером в парадной одного из домов, расположенных на проспекте Космонавтов в Московском районе Петербурга местные жители обнаружили тело молодой женщины без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики и правоохранители констатировали смерть женщины. О ней известно довольно много, погибшую опознала ее мать. Умершую женщину, на теле которой не было найдено признаков насильственной смерти, доставили в морг, где экспертам-криминалистам предстоит ответить на вопросы о причинах смерти женщины.

Сообщается, что погибшей было 33 года, ранее ее судили за преступление, предусмотренной 228 статьей Уголовного кодекса РФ – незаконный оборот наркотических средств.

Видео: из архива