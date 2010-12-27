На Кондратьевском горело кафе азиатской кухни

Петербуржцы сообщают о возможном пожаре в Калининском районе города.

В Петербурге произошел небольшой пожар на Кондратьевском проспекте. Очевидцы сообщили в социальных сетях о возгорании в доме №52. К зданию примерно в 18 часов вечера подъехала пожарная машина, в него зашли спасатели. При этом на улице не было видно следов огня и дыма.

Местные жители предположили, что пожар произошел внутри кафе, расположенного на первом этаже этого дома. Речь идет о заведении общественного питания с уклоном в азиатскую кухню. Однако точного подтверждения этой информации нет. Пользователи лишь смогли загрузить в социальные сети фото, запечатлевшее работу пожарной команды.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург