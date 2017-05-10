На Калужской трассе в жутком ДТП погиб один человек и 7 пострадали

В сети появились страшные кадры смертельной аварии

Жуткая смертельная авария произошла на 272 километре трассы М-3 в Калужской области накануне вечером, 9 мая.

По неустановленным на данный момент причинам, автомобиль "Рено Логан" выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Кадиллак". От мощного удара оба автомобиля получили сильные повреждения. У "Рено" вырвало двигатель. В результате аварии погиб один человек. 7 человек пострадали, из них трое детей. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницу. Очевидцы происшествия утверждают, что одному из пострадавших оторвало руку.

На появившихся в интернете кадрах с места аварии видно, насколько серьезно искорежены автомобили, особенно "Рено Логан". Осколки пластика и металла валяются на проезжей части на большом расстоянии. Погибший человек лежит возле автомобиля накрытый.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: YouTube/Никита Паршиков