На КАД убирают колею: внешнее кольцо встало в пробке

Автомобилистов предупреждают, что на двух участках кольцевой автодороги проходят ремонтные работы. Со среду, 17 мая, дорожники начали убирать колейность на участке между развязками с Таллинским и Московским шоссе на внешнем кольце КАД. Работы тут продлятся до 30 мая. Перекрыты первая и вторая полосы, по двум оставшимся машины следуют с ограничением скорости: до 50 километров в час.
С четверга, 18 мая, работы также начались на другом участке. На внешнем кольце от развязки с Колтушским шоссе до Шафировского проспекта также убирают колею. До 28 мая тут закрыты третья и четвертая полосы. По первой и второй поток следует с ограничением скорости.
Автомобилистов об ограничениях предупреждали заранее. Но никакие сообщения не способны остановить образование пробки в местах ремонта. Поэтому сегодня, 18 мая, уже в половину восьмого на кольцевой собрался затор в 5,5 километров. До половины одиннадцатого на участках в районе развязки с Колтушским шоссе.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Яндекс.Карты