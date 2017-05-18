На КАД убирают колею: внешнее кольцо встало в пробке

На кольцевой автодороге продолжаются ремонтные работы: на двух участках убирают колею. Из-за перекрытых полос и нескольких мелких аварий на внешнем кольце образовался затор.

Автомобилистов предупреждают, что на двух участках кольцевой автодороги проходят ремонтные работы. Со среду, 17 мая, дорожники начали убирать колейность на участке между развязками с Таллинским и Московским шоссе на внешнем кольце КАД. Работы тут продлятся до 30 мая. Перекрыты первая и вторая полосы, по двум оставшимся машины следуют с ограничением скорости: до 50 километров в час.

С четверга, 18 мая, работы также начались на другом участке. На внешнем кольце от развязки с Колтушским шоссе до Шафировского проспекта также убирают колею. До 28 мая тут закрыты третья и четвертая полосы. По первой и второй поток следует с ограничением скорости.

Автомобилистов об ограничениях предупреждали заранее. Но никакие сообщения не способны остановить образование пробки в местах ремонта. Поэтому сегодня, 18 мая, уже в половину восьмого на кольцевой собрался затор в 5,5 километров. До половины одиннадцатого на участках в районе развязки с Колтушским шоссе.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Яндекс.Карты