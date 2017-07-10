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Многокилометровая пробка собралась на КАД из-за перекрытого съезда на Шафировский

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Из-за дорожных работ на кольцевой автодороге перекрыли съезд на Шафировский проспект. Из-за этого с утра в понедельник на КАД собралась многокилометровая пробка.

С утра в понедельник, 10 июля, на кольцевой автодороге собралась внушительная пробка. В районе развязки с Шафировским проспектом из-за работ по устранению колейности был полностью перекрыт съезд. Это и вызвало значительные затруднения. В районе одиннадцати утра длинна затора все еще составляет больше пяти километров.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, участок от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта утром можно было проехать за 28 минут. Это на 20 минут больше обычного времени.

Многокилометровая пробка собралась на КАД из-за перекрытого съезда на Шафировский

Ранее Piter.tv уже сообщал, что из-за ремонта полностью закроют съезд с КАД на Шафировский проспект.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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