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Видео: На Гражданском проспекте 105 домов остались без отопления

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На севере Петербурга после коммунальной аварии улицу заволокло паром

В ночь на вторник, 24 января 2017 года, на Гражданском проспекте в Петербурге, прорвало трубу горячего водоснабжения. Видеозаписью, сделанной на месте происшествия, поделились в сообществе spb_today местные жители.

– На Гражданском проспекте от 83 до 75 дома в кармане прорыв горячей воды, – прокомментировал короткий видеоролик один из пользователей.

Со своей стороны в "Теплосети" прокомментировали, что сотрудники коммунальной службы приступили к ликвидации разлива кипятка около двух часов ночи. У первого корпуса 75-го дома по Гражданскому проспекту ночью прорвало труб горячего водоснабжения диаметром 500 мм, кипяток вытек на поверхностью.

По предварительным данным, без тепла остались чуть более сотни домов, из которых 85 жилых и 8 детских учреждений. Подача тепла была ограничена. Энергетики уточнили, что в настоящее время тепло подается по резервной схеме. Устранить последствия аварии планируется к трем часам дня вторника.

Видео: spb_today

Теги: гражданский проспект , коммунальная авария , петербург , прорыв трубы , прорыв трубы гвс
Категории: Новости СПб Происшествия

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