Видео из Петербурга: фура потеряла контейнер и помяла грузовик-цистерну

Авария произошла в воскресенье, 21 мая, вечером на Автомобильной улице в Северной столице. Грузовик потерял контейнер и задел фуру с цистерной.

Около половины десятого вечера в воскресенье, 21 мая, на Автомобильной улице в проезд вдоль Стачек у Автобусного парка произошла авария с участием двух грузовиков. Тяжеловоз потерял контейнер, который транспортировал. В результате большой железный ящик улетел на проезжую часть.

Контейнер задел другую фуру с цистерной. К счастью, на пути у тяжелой махины не оказалось легковых машин. Сейчас грузовики и поврежденный ящик осложняют движение в месте аварии.

На месте работают экстренные службы. В том числе представители МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург