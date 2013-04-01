Музыкант Вася Обломов презентовал новую песню "Боярышник"

Песня посвящена трагическим событиям в Иркутске, в которых погибло 60 человек

Музыкант и поэт Вася Обломов презентовал свою новую песню «Боярышник».

Как можно догадаться из названия, песня посвящена трагическим событиям в Иркутске. "Во глубине Сибирских руд "боярышник" людишки пьют...в желудок средство затекло, и следом помер дед..,"- поется в песне. В клипе использованы кадры Советской эпохи - очереди и давки в магазины за алкогольной продукцией. За сутки клип набрал более 60 тысяч просмотров.

На сегодня число погибших от отравления «Боярышником», содержащим метиловый спирт и антифриз, достигла 60 человек. Как сообщает «Коммерантъ», две новые жертвы скончались не в больнице, а были доставлены в бюро судмедэкспертизы. Еще 40 человек находится на лечении. 5 человек выписаны с улучшением.

В Иркутске объявлен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело. Более 11 человек задержаны – это предприниматели и продавцы. Уже обнаружены два цеха по производству контрафактной продукции, где производилась не только злосчастная настойка, но и водка, содержащая метиловый спирт.

Видео: YouTube/vasyaoblomov