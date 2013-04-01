Драгоценности за 12 млн из ОАЭ пытался провезти на себе россиянин

В Москве задержали мужчину, который хотел нелегально ввезти бриллианты. Возбуждено уголовное дело.

Недавно правоохранители обнаружили канал незаконной транспортировки ювелирных изделий и драгоценных камней. В Домодедово сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который имел при себе сапфир и бриллиант. Подозреваемый прилетел на самолете Дубай – Москва. Он провозил драгоценности. В ходе досмотра на часть ювелирных украшений мужчина предъявил документы и чеки, однако таможенники захотели провести личный досмотр. Именно тогда на шеи у мужчины 48 лет они обнаружили цепочку, на которой красовались кулоны со вставками из драгоценных камней.



Как выяснилось, на эти изделия пассажир предъявить необходимые документы не смог. Украшения отправили на экспертизу и узнали, что общая стоимость драгоценных камней превышает 12 млн. А это значит, что подозреваемый хотел откосить от таможенного платежа в 3 млн. руб. Теперь горе-контрабандисту грозит наказание. Если вина будет доказана, он может попасть за решетку сроком до 2 лет.



Видео: youtube, Nilscinema