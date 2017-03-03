Шокирующее видео из Чили: парень выжил после падения с 30 метров и ударов тока

В сеть попали ужасающие кадры полета мужчины вниз с ЛЭП после двух ударов тока. Удивительно, но счастливчик житель выжил.

Несколько дней назад в сети появилось шокирующие видео: молодой человек сорвался с 30-метровой высоты и повис на линии электропередач. Его дважды ударило током мощностью в 30 тысяч вольт, а затем он рухнул на землю. Однако несмотря на смертельные, казалось бы, повреждения, местному жителю чудом удалось выжить. В состоянии шока с обгоревшей кожей он даже поднялся на ноги и поспешил удалиться подальше от злосчастного места. Впрочем, по заверениям западных СМИ, пострадавшего незамедлительно госпитализировали.

Начиная с 1 марта, на YouTube ролик посмотрели уже свыше 24 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось ужасающее видео схода лавины в Кабардино-Балкарии. Снежная масса накрыла туристов, отдыхающих на запрещенном склоне. В результате несчастного случая погибли минимум четыре человека.

Видео: youtube, Amazing - it's impossible